- Via alla terza dose di vaccino. "Sono iniziate in tutta Italia le somministrazioni per le persone immunodepresse, trapiantate e malati oncologici. La terza dose è un ulteriore passo avanti verso la prevenzione", scrive su Twitter il sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento, Caterina Bini, che aggiunge: "Grazie, sempre, all’impegno del personale sanitario e di tutti i volontari". (Rin)