Speciale energia: Regno Unito, fornitori di energia chiedono aiuto per i clienti in perdita

- I maggiori fornitori di energia britannici stanno chiedendo sostegno al governo per miliardi di sterline per sopravvivere alla crisi dei prezzi del gas. Lo riporta il quotidiano "Financial Times". Durante il weekend si sono svolte proteste nel settore e i fornitori hanno chiesto aiuti sostanziali per gestire i milioni di clienti che le compagnie energetiche faticano a soddisfare. Si è suggerita la creazione di una "bad-bank stile Northern Rock" che potrebbe accogliere i clienti in eccesso che così non perderebbero i loro soldi. Il ministro per gli Affari economici, Kwasi Kwarteng incontrerà i fornitori di energia per discutere del problema. Kwarteng dovrebbe esaminare la proposta della bad-bank, ma ha riconosciuto che un intervento è necessario. "Avremo bisogno di molti piani di emergenza" ha detto un collaboratore del ministro. Il suggerimento della bad bank, dicono alcuni esperti, permetterebbe all'industria di superare il periodo e sostenere il lungo periodo "gestendo più clienti nello stesso momento". Ma questa mossa, dicono altri, potrebbe essere difficile da gestire nella pratica perché ogni fornitore agisce su diversi sistemi operativi. Una seconda possibilità sarebbe quella dell'acquisto del debito da parte del governo, nel caso i fornitori dovessero incontrare perdite acquisendo clienti. Una terza via invece, sarebbe quella dell'intervento diretto del regolatore britannico Ofgem, che potrebbe amministrare direttamente le compagnie durante la crisi e indirizzarle verso la nazionalizzazione, mentre il governo si farà carico delle perdite. (Rel)