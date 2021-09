Turchia: Erdogan, islamofobia ha preso in ostaggio “la politica in Occidente”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'odio anti-musulmano e la xenofobia, che sconvolgono la vita quotidiana dei musulmani, hanno preso in ostaggio la politica in Occidente. Lo ha dichiarato il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, durante la conferenza "Un mondo più equo è possibile" organizzata dal Comitato direttivo nazionale turco-americano (Tasc) a New York, dove il capo dello Stato turco si trova in visita per prendere parte all’Assemblea generale delle Nazioni Unite. Durante il suo intervento, Erdogan ha osservato che entrambe le ideologie hanno plasmato le politiche statali e sono diventate tendenze distruttive che rappresentano una minaccia diretta alla pace sociale. "Stiamo combattendo contro un virus più letale e subdolo. Questo virus, pericoloso quanto il coronavirus, si chiama islamofobia", ha affermato Erdogan. "Questo virus si sta diffondendo molto rapidamente in Paesi che per anni sono stati descritti come culle della democrazia e della libertà", ha aggiunto il presidente turco che ha paragonato le ideologie islamofobe all’estremismo di movimenti terroristici come lo Stato islamico. Erdogan ha ricordato che la comunità musulmana negli Stati Uniti è stata particolarmente presa di mira dopo l’11 settembre 2001. "Avete superato tutti i tentativi di indebolire i musulmani abbracciando la vostra unità e fraternità", ha affermato Erdogan, elogiando la posizione dei musulmani negli Stati Uniti. Erdogan ha ricordato che la Turchia ha assunto un ruolo di primo piano contro l'islamofobia sulle piattaforme internazionali, e ha invitato i musulmani negli Stati Uniti a contribuire maggiormente alla lotta contro il razzismo e l'incitamento all'odio con la loro esperienza. Il presidente ha citato, tra gli altri, l'Organizzazione per la cooperazione islamica e l'Onu, dove la Turchia ha lavorato agli sforzi contro l'islamofobia. (segue) (Res)