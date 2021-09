Turchia: Erdogan, islamofobia ha preso in ostaggio “la politica in Occidente” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Stiamo appoggiando ogni tipo di sforzo per eliminare tutte le minacce alla nostra religione e ai nostri fratelli musulmani", ha aggiunto il presidente turco. Erdogan ha anche affermato di ritenere che la comunità turca, forte di 300.000 persone negli Stati Uniti, sarà in grado di assumere un ruolo politico più attivo in futuro e produrre rappresentanti a livello statale e federale. Secondo Erdogan, i contributi della comunità turca alla società statunitense si riflettono positivamente nelle relazioni tra Turchia e Stati Uniti. Erdogan è giunto nei giorni scorsi a New York per partecipare alla 76esima sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Durante la sua visita, che durerà fino al 22 settembre, Erdogan inaugurerà oggi la Turkish House (Turkevi), che si trova a Manhattan, proprio di fronte alla sede delle Nazioni Unite. Il precedente stabile che era stato a lungo utilizzato dalla Turchia come edificio per gli affari consolari e la rappresentanza permanente è stato abbattuto per costruirne uno nuovo. (Res)