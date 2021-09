Speciale difesa: Bielorussia, premier Polonia, migranti morti al confine sono deceduti per ipotermia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Polonia, al confine con la Bielorussia, è entrato in vigore lo stato di emergenza dalla mezzanotte tra il 2 e 3 settembre. In base alla decisione del governo, è vietato al transito a tutti coloro che non sono residenti nelle località coinvolte dallo stato di emergenza, ovvero 183 località dei voivodati di Podlachia e Lublino. Si tratta di luoghi immediatamente prospicienti alla frontiera e lo stato di emergenza coinvolge un’area fino a tre chilometri dalla stessa. La misura comporta inoltre la proibizione della possibilità di registrare con mezzi tecnici l’aspetto o le caratteristiche di luoghi, oggetti e aree di confine specifiche o delle persone che li sorvegliano. Lo stato di emergenza ha durata di 30 giorni, ma il ministro della Difesa, Mariusz Blaszczak, e lo stesso capo dell’esecutivo hanno già dichiarato che se necessario sarà prorogato. (Vap)