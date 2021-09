© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il tribunale di Firenze ha revocato i licenziamenti ai 422 lavoratori Gkn per comportamento antisindacale dell’azienda. La giustizia ha fatto il suo corso, ora tocca alla politica, con il Governo e il Parlamento. Avanti per nuove norme contro le delocalizzazioni immotivate e per i diritti dei lavoratori". Così il sindaco di Firenze Dario Nardella. (Ren)