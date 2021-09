Migranti: Lamorgese vede Schinas, Italia attende segnale concreto da Ue su ricollocamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, ha incontrato il vicepresidente della Commissione europea, Margaritis Schinas, con il quale ha avuto modo di confrontarsi sullo stato e le prospettive della trattativa in corso a Bruxelles per il nuovo Patto europeo immigrazione e asilo esattamente a un anno dalla sua presentazione. In attesa che il Patto europeo venga approvato definitivamente, la responsabile del Viminale ha rilevato che l’Italia – davanti a flussi crescenti via mare legati alle situazioni di grave crisi politica ed economica in cui versano Paesi come la Tunisia e la Libia - attende per i prossimi mesi dai Paesi membri un segnale concreto di solidarietà sul fronte del ricollocamento dei migranti. In particolare sulla rotta balcanica, anche alla luce della gestione dei profughi in fuga dalla drammatica situazione in Afghanistan, il ministro Lamorgese ha rappresentato l’urgenza di un incontro tra i Paesi membri interessati, coordinato dalla commissione europea, per condividere una linea comune di azione sulla gestione dei flussi migratori via terra e delle richieste di asilo nei Paesi di primo ingresso nella Ue.(com)