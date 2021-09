Algeria: incendi boschivi, 71 persone arrestate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Gendarmeria nazionale dell’Algeria ha arrestato 71 persone in 14 dipartimenti in seguito alle indagini sulla natura degli incendi boschivi che hanno devastato il nord del Paese nel mese di agosto. Lo ha riferito un comunicato della Gendarmeria nazionale, secondo il quale 47 persone sono state poste sotto custodia, sette sono sotto controllo giudiziario, nove persone sono ancora sotto inchiesta e altre otto rilasciate. Gli incendi boschivi, iniziati lo scorso 9 agosto, hanno distrutto decine di migliaia di ettari di foreste in 26 dei 58 dipartimenti algerini. Secondo i dati diffusi dal ministero della Difesa, gli incendi hanno causato la morte di 90 persone, tra cui 33 militari.(Ala)