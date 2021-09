Kosovo: il sostegno italiano all'istruzione prescolare, esperti a confronto a Pristina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si svolge ieri e oggi a Pristina (Garden Hotel) il primo workshop relativo al percorso di rilancio del Consiglio nazionale degli istituti prescolari (Collegium) nel quadro del progetto "Preschool Development Alliance for Kosovo" (Pedakos). Lo riferisce l'ambasciata d'Italia a Pristina. I lavori sono stati aperti dal saluto della vice ministra dell’Istruzione Edona Maloku Berdyna e del vice capo missione dell’ambasciata italiana in Kosovo Ugo Ferrero. Pedakos è un progetto finanziato dall’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (Aics) e implementato da volontari nel mondo Rtm con il supporto della sede Aics di Tirana e dell’Ambasciata Italiana in Kosovo. Il progetto intende accrescere la qualità dei servizi educativi offerti da scuole d’infanzia pubbliche, private e community-based, stimolando ad ogni livello il partenariato pubblico-privato. Il Collegium è l’organo rappresentativo delle scuole d'infanzia del Paese e conta al momento più di cinquanta membri tra scuole pubbliche e private. (segue) (Res)