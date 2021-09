© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Messico: esplode ordigno nei pressi di un ristorante, almeno due morti - Un ordigno è esploso nei pressi di un ristorante a Salamanca, in Messico, causando la morte di almeno due persone e un numero ancora non precisato di feriti. Lo riferisce la procura generale dello Stato di Guanajuato, secondo cui la bomba è stata depositata nei pressi del locale, all'interno di una scatola, che è esplosa nel momento in cui è stata aperta. In alcuni video pubblicati sulle reti sociali si vedono elementi delle forze di sicurezza che aiutano i feriti a mettersi su un lato della strada. (segue) (Res)