- Venezuela: Spagna, oggi testimonianza spontanea dell'ex capo intelligence di Chavez - La giustizia spagnola ascolta oggi Hugo Carvajal, l'ex generale venezuelano già capo dei servizi segreti nel governo di Hugo Chavez, arrestato la scorsa settimana a Madrid. La Audiencia Nacional ha infatti accolto la richiesta che lo stesso Carvajal aveva presentato la settimana soccorsa, per poter fornire la propria versione sui vari capi di imputazione, a partire dai presunti collegamenti tra la banda terroristica spagnola Eta e le Forze armate rivoluzionarie della Colombia (Farc). Noto col soprannome di "el Pollo", l'uomo è stato a lungo considerato il latitante più ricercato dagli Stati Uniti, con l'accusa di aver ordito, assieme alle Farc un piano per "inondare gli Usa" con la cocaina. In settimana, la stessa Audiencia - tribunale dell'ordinamento spagnolo cui viene assegnato il giudizio su un circoscritto numero di reati - aveva sospeso il processo di estradizione di Hugo negli Usa, in attesa che il ministero dell'Interno fornisse precisazioni sulla richiesta di asilo avanzata nel 2019. (segue) (Res)