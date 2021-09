I fatti del giorno - America latina (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nicaragua-Colombia: Corte internazionale di giustizia avvia procedimento su disputa territoriale - Inizia oggi presso la Corte internazionale di Giustizia dell'Aja l'esame di un contenzioso tra Nicaragua e Colombia per la sovranità su una porzione del mar dei Caraibi comprendente l'arcipelago di San Andres, Providencia e Santa Catalina. Isole che la stessa Corte aveva già assegnato al controllo della Colombia con una sentenza del 2012, che però toglieva a Bogotà la sovranità su oltre 70mila chilometri quadrati di mare. Il governo colombiano dell'allora presidente Juan Manuel Santos non respinse il verdetto ma ne rinviò l'applicazione alla firma di un trattato bilaterale col Nicaragua. In seguito però la Colombia decise di creare una "zona contigua integrale" comprendente le acque dell'arcipelago, ma con limiti territoriali che secondo il Nicaragua non erano compatibili con la sentenza del 2012. (segue) (Res)