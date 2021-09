© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Imprese: azioni della cinese Evergrande scendono ai minimi storici - Le azioni della società immobiliare cinese Evergrande sono scese ai minimi di oltre undici anni, aumentando le perdite mentre i dirigenti cercano di salvare le prospettive di business in prossimità della scadenza degli obblighi di pagamento di questa settimana. Lo riferisce il portale di informazione "Channel News Asia", secondo cui Evergrande sta cercando di raccogliere fondi per pagare i suoi istituti di credito, fornitori e investitori mentre i regolatori avvertono che i suoi 305 miliardi di dollari di debiti potrebbero innescare rischi più ampi per il sistema finanziario cinese se non stabilizzati. Il titolo ha chiuso oggi in ribasso del 10,2 per cento, a 2,28 di dollari di Hong Kong, dopo essere sceso del 19 per cento al livello più debole da maggio 2010. L'unità di gestione della proprietà della società è scesa dell'11,3 per cento, mentre la sua unità di auto elettriche del 2,7 per cento. La società di streaming di film Hengten Net, di proprietà di Evergrande, è crollata del 9,5 per cento. (segue) (Res)