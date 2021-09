Editoria: Moles, fenomeni come bullismo e istigazione in rete minano sistemi democratici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Osservatorio italiano dell’Unione europea per i media digitali “è un orgoglio nazionale, e spero si riveli uno strumento utile per risolvere un tema delicato, che allo stesso tempo può rappresentare una grande minaccia”. Lo ha detto Giuseppe Moles, sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all’Informazione e all’Editoria, intervenendo alla conferenza stampa organizzata oggi alla Luiss in occasione del lancio dell’Osservatorio italiano dell’Unione europea per i media digitali. “La rete può giocare un ruolo eccezionale per il progresso della società, e credo che ognuno di noi la voglia più democratica e inclusiva, con certezza delle fonti e possibilità immediata di rettifica delle notizie false”, ha detto, aggiungendo che “fenomeni come bullismo o istigazione in rete possono minare un sistema democratico liberale”. (Rin)