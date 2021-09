Francia: Guerra d'Algeria, Macron chiede scusa agli harki

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese Emmanuel Macron ha chiesto scusa per il trattamento riservato da Parigi agli harki, termine utilizzato per indicare gli algerini musulmani che hanno collaborato con la Francia durate la Guerra d'Algeria (1954-1962). Ricevendo all'Eliseo alcuni loro rappresentanti, il capo dello Stato ha espresso il riconoscimento della Francia a questo gruppo. La Francia non ha tenuto fede agli impegni presi "nei confronti degli harki, delle loro donne, dei loro figli", ha detto Macron. Venerdì scorso, il capo dello Stato aveva spiegato di voler aprire un "cantiere di riparazione" per gli "harki". "Il presidente considera che il lavoro compiuto da 60 anni è importante ma bisogna compiere un nuovo passo nel riconoscimento delle mancanze fatte agli harki, ma anche delle mancanza della Repubblica francese ai suoi propri valori", ha spiegato una fonte dell'Eliseo. "La storia degli harki è una storia dei francesi. È in questo stato d'animo che bisogna trattare questo nuovo capitolo", ha fatto sapere la presidenza. (segue) (Frp)