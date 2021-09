I fatti del giorno – Italia (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vaccino: Figliuolo, questa settimana riunione Cts su dose booster, macchina è pronta - "Per quanto riguarda la dose booster, che va a coloro che hanno bisogno di una ulteriore dose di richiamo per aumentare la capacità immunitaria, come i nostri sanitari, gli ospiti delle Rsa, gli over 80, ne ho fatto dialogo con il ministro Speranza. Ritengo che nei primi giorni di questa settimana ci sarà una riunione ad hoc al Cts e ci daranno indicazioni". Lo ha detto il commissario per l'emergenza Covid-19, il generale Francesco Paolo Figliuolo, in visita all'hub di Vistorta, in provincia di Treviso. (Rin)