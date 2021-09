Russia-Venezuela: covid, in arrivo da Mosca nuovo carico di "Sputnik V"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore della Federazione Russa in Venezuela, Sergej Melik-Bagdasarov, ha riferito dell'imminente arrivo di una nuova fornitura di Sputnik V, i vaccini contro la Covid-19 sviluppati dall'istituto Gamaleya. "Tutto pronto per la partenza dell'aereo della compagnia Conviasa con un altro carico di Sputnik V", ha scritto l'ambasciatore in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter, senza però precisare il numero di dosi. Nelle settimane scorsi il presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, aveva detto che il contratto con la Federazione Russa prevedeva l'invio di un totale di 10 milioni di dosi. Il Venezuela, al pari di altri Paesi, ha sofferto i ritardi nella distribuzione del farmaco prodotto a Mosca. I programmi di inoculazione della seconda dose hanno iniziato a denunciare ritardi da giugno. Come ricordano i media locali, il tempo di somministrazione tra le due dosi è passato dagli originari 21 giorni a un intervallo di 90 e quindi 180 giorni. Tempi che per l'istituto Gamaleya non inficiano comunque la validità della copertura vaccinale. (segue) (Vec)