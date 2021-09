Russia-Venezuela: covid, in arrivo da Mosca nuovo carico di "Sputnik V" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo i numeri presentati da "Our World in data", il Venezuela ha ad oggi somministrato almeno una dose di vaccino al 24 per cento della popolazione, con un 15 per cento giunto al termine del percorso vaccinale. Il Paese caraibico, stando ai rapporti che l'Organizzazione mondiale della Salute produce sulle informazioni del governo, ha dall'inizio della pandemia registrato un numero di 1.233 contagi su ogni centomila abitanti, contro i 2.910 a livello globale. I decessi, sempre per ogni centomila abitanti, sono pari a 14,9, contro i 59,9 su tutto il mondo. Associazioni mediche e organizzazioni non governative venezuelane contestano però i dati parlando di numeri molto inferiori a quelli presentati ufficialmente. (Vec)