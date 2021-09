Vaccino: Ercoli (osservatorio minori) su obbligo, necessaria giustizia a misura bambino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ recente la pronuncia del Comitato etico sul rispetto della volontà della persona di minore età nei riguardi della vaccinazione per Covid-19. "Una pronuncia che ribadisce i principi affermati dalla convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia del 1989, dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (Carta di Nizza) del 2000, principi recepiti dall’Italia e dall’intera Comunità europea e che semplicemente dicono questo: 'il fanciullo' è persona, soggetto di diritti inalienabili e non più solo oggetto di tutele e cure da parte degli adulti". E' quanto dichiara Lucia Ercoli, responsabile scientifico dell'Osservatorio diritti minori vulnerabili - Fonte di Ismaele. "Tra i diritti insopprimibili - aggiunge - della 'persona' di minore età, viene riconosciuto appunto quello di esprimere la propria opinione in tutte le questioni che lo riguardano, al fine di vedere esercitato questo diritto. Ma nonostante il Comitato etico abbia affermato che questo diritto va semplicemente rispettato in ambito di vaccinazione, ecco che il padre esercente la potestà genitoriale rifiuti di far vaccinare la figlia tredicenne collocata dall’età di 6 anni presso una famiglia affidataria. Potestà - continua Ercoli - che in realtà da anni il legislatore - sottolinea Ercoli - ha reinterpretato come “responsabilità”, al fine di garantire all’infanzia una reale tutela da parte degli adulti che ne hanno la 'legal custody' e che devono quindi garantire il raggiungimento del suo preminente interesse. E cos’è questo interesse preminente, come si declina a livello di scelte concrete?". (segue) (Com)