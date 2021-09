Vaccino: Ercoli (osservatorio minori) su obbligo, necessaria giustizia a misura bambino (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Iniziamo a dire - prosegue Ercoli - che certamente il preminente interesse non si declina in una conflittualità tra adulti e persone di minore età. Giungere ad una tale contrapposizione rivelerebbe infatti una profonda e insanabile ferita di un rapporto che esprime non tanto la filiazione quanto la genitorialità. Una genitorialità responsabile sa guardare al figlio come altro da sé. Una genitorialità matura si interroga su come accompagnare il fanciullo verso una progressiva e graduale autonomia, è sempre in ascolto, riesce a intuire le istanze profonde dei figli; sa riconoscerli come persone, uniche e irripetibili. Ma la persona - sottolinea Ercoli - è sempre il frutto delle relazioni. Una relazione fondata sul valore dell’altro non come mezzo ma come fine, una relazione orientata al bene comune e non alla sopraffazione, una relazione libera da ricatti affettivi e liberata da qualsiasi pretesa di contraccambio, ecco sì in questa relazione ci si può riconoscere come persone libere, chiamate a vivere insieme per diventare famiglia; famiglia generativa, aperta alla vita e al suo imprevedibile dinamismo". (segue) (Com)