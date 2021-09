Vaccino: Ercoli (osservatorio minori) su obbligo, necessaria giustizia a misura bambino (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sarebbe tanto necessaria una genitorialità - specifica Ercoli - che non porti i figli a difendersi da padri e madri come da tiranni o padroni. Una genitorialità che sappia fare spazio all’altro, al figlio, custode di una vita che chiede di realizzarsi in pienezza ma che non gli appartiene. Se i genitori non sono capaci di questo lo Stato deve intervenire a tutela dei ragazzi e nel caso in specie lo deve fare con urgenza. Giorgia - prosegue Ercoli - si chiede perché non è una ragazza come le altre. Nessun ragazzo dovrebbe arrivare a farsi questo interrogativo che contraddice alla radice lo stato di diritto e ancora una volta conferma la grave discriminazione che in Italia viene perpetrata a danno di migliaia di ragazzi in ragione dell’età. Chiediamo quindi a gran voce che le Istituzioni preposte abbiano il coraggio di restituire a Giorgia il primo dei diritti che le viene negato: la libertà. Ci impegniamo - conclude Ercoli - con Giorgia a non lasciarla sola in questa battaglia e che faremo in modo che non esistano più differenze tra lei e gli altri ragazzi. L’Italia deve dare prova di essere ancora un paese con una Giustizia a misura di bambino, una Giustizia che riconosce al minore la dignità di essere umano e che gli fornisce tutti gli strumenti necessari per realizzarsi come persona". (Com)