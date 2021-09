Roma: Bonetti, salva la Casa delle donne, lotta alla violenza priorità del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Finalmente la Casa Internazionale delle Donne è salva, e finalmente si chiude una vicenda lunga e dolorosa per cui è stato necessario lottare. Lo abbiamo fatto con una certezza nitida: la Casa delle Donne aperta, attiva e vitale è un risultato per tutte le donne e per tutti i luoghi delle donne, che devono crescere e avere un nuovo protagonismo nei nostri territori”. Lo scrive su Facebook la ministra della Famiglia Elena Bonetti. “Sottolineo: un protagonismo sostenuto dalle istituzioni sempre e con convinzione. La lotta alla violenza contro le donne è una priorità del Paese e non può trovare dubbi o tentennamenti nelle istituzioni”, aggiunge.(Rin)