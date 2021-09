Editoria: Moles, contrasto a disinformazione necessita di confronto mondiale ed europeo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come dipartimento abbiamo dato vita ad una campagna di sensibilizzazione sul tema dei vaccini, ma vogliamo creare anche tavoli e comitati tecnici su tutte queste tematiche. Lo ha detto Giuseppe Moles, sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all’Informazione e all’Editoria, intervenendo alla conferenza stampa organizzata oggi alla Luiss in occasione del lancio dell’Osservatorio italiano dell’Unione europea per i media digitali. “Abbiamo portato avanti da poco la direttiva sul copyright, a cui seguirà quella sulla pirateria: tuttavia, un sistema così vasto necessita di un confronto anche a livello europeo e mondiale, e dell’impegno di tutti gli attori che operano sulla rete interessata”, ha spiegato, aggiungendo che le istituzioni “non possono che accompagnare questo processo: in quest’ottica, vogliamo studiare una campagna di informazione istituzionale che promuova pratiche positive sull’utilizzo di strumenti digitali”. (Rin)