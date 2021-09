Ostia: Cavallari (FI), ripartono lavori scogliera idroscalo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ad Ostia ripartono oggi i lavori di rifioritura della scogliera dell'Idroscalo". Lo annuncia, in una nota, Enrico Cavallari (Forza Italia), presidente della XII Commissione regionale del Lazio - Tutela del territorio, erosione costiera, emergenze e grandi rischi, protezione civile, ricostruzione. "Ho convocato questa mattina la commissione per fare il punto con le associazioni del territorio e l'assessorato ai Lavori pubblici e Infrastrutture guidato da Mauro Alessandri: finalmente il cantiere, bloccato da mesi, riapre. Sciolti i nodi della burocrazia, il mio invito è quello di accelerare il più possibile i lavori per mettere in sicurezza la zona prima dell'arrivo della stagione delle mareggiate" aggiunge Cavallari. (Com)