Sanità: Parente (Iv), riformeremo sistema di emergenza urgenza con medicina territoriale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente della commissione Igiene e Sanità di palazzo Madama, Annamaria Parente, ha affermato: "Qui al secondo congresso nazionale Emergenza che riunisce medici, infermieri, soccorritori, le società scientifiche dell’emergenza che li rappresentano, le federazioni e i sindacati e, significativa novità di quest'anno, il mondo del volontariato con Anpas, Croce rossa italiana e Misericordie d'Italia. Siamo qui per confrontarci - ha continuato la parlamentare -, a un anno e mezzo dall'inizio della pandemia che ha messo a dura prova ogni elemento del sistema e la sua tenuta complessiva, rendendo più evidenti i punti di forza ma anche le mancanze, le disomogeneità sul territorio e, in diversi casi, le arretratezze nel modello gestionale. Riformeremo il sistema di emergenza urgenza insieme con una visione a lungo termine sulla salute della cittadinanza a partire dalla medicina territoriale e la formazione". Parente ha partecipato al secondo congresso nazionale "emergenza urgenza" che si tiene a Riva del Garda in questi giorni. (Com)