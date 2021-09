Russia: Cremlino, nessuna decisione su rimpasto di governo, Lavrov e Shoigu decideranno in autonomia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al momento non sono state prese decisioni in merito a un possibile rimpasto di governo. Lo ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, durante un briefing con la stampa. "Se il presidente deciderà su eventuali nomine, allora, ovviamente, la nuova composizione dell'esecutivo richiederà un coordinamento con la Duma di Stato (camera bassa del Parlamento). Al momento, non ci sono decisioni in merito", ha detto Peskov. La questione riguarda soprattutto i ministri degli Esteri e della Difesa, Sergej Lavrov e Sergej Shoigu, entrambi candidati alle elezioni alla Duma vinte da Russia Unita ed entrambi eletti. L'ipotesi che circola è che i due ministri potrebbero lasciare gli incarichi e occupare regolarmente i loro seggi. "Questa è una loro decisione personale. Il presidente comunica con loro su questioni di lavoro regolarmente e costantemente. Non ho informazioni se hanno informato il presidente, ma in ogni caso saranno loro stessi a rendere nota la loro decisione", ha detto Peskov ai giornalisti.(Rum)