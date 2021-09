Migranti: Schinas, Ue a fianco Italia, ma servono regole per tutti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Europa è al fianco dell'Italia sul tema dell'immigrazione, ma ora c'è bisogno di regole ferme ed eque per tutti gli Stati membri. Lo ha scritto su Twitter il vice presidente della Commissione europea, Margaritis Schinas, oggi in Italia per incontrare la ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese. "Un piacere discutere al Viminale con Luciana Lamorgese oggi a Roma. Questa settimana segna un anno da quando abbiamo presentato il nostro patto dell'Unione europea per la migrazione e l'asilo", ha ricordato Schinas. "L'Europa starà al fianco dell'Italia e assisterà finanziariamente e operativamente, ma ora abbiamo bisogno di regole ferme ed eque per tutti gli Stati membri per il futuro", ha aggiunto. (Beb)