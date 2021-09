Francia: Covid, governo studia allentamento Green pass in zone meno colpite

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo francese prende in considerazione l'ipotesi di alleggerire l'utilizzo del Green pass nelle zone della Francia dove il coronavirus circola di meno. Intervenendo ai microfoni dell'emittente televisiva "BfmTv", il ministro della Salute, Olivier Veran, ha affermato che l'esecutivo rispetta il "principio di proporzionalità e di territorializzazione" delle misure prese per arginare la pandemia. Questo significa che "dobbiamo essere capaci di dire 'questa misura non è più indispensabile in questo territorio in questo momento'", ha detto Veran, spiegando che questa è la "filosofia" del governo fin dall'inizio della crisi. Il possibile allentamento dell'utilizzo del Green pass verrà affrontato in occasione del prossimo Consiglio di Difesa sanitario.(Frp)