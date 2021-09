Frosinone: Ascari (M5s), quanto accaduto in carcere è di estrema gravità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Stefania Ascari, deputata del Movimento cinque stelle, "occorrerà fare piena luce su quanto accaduto nel carcere di Frosinone, dove un detenuto in regime di alta sicurezza sarebbe riuscito ad entrare in possesso di un'arma e a esplodere diversi colpi all'interno di una cella dell'istituto. Si tratta di un episodio di estrema gravità, che certamente sarà oggetto di approfondimento anche in commissione Antimafia". La parlamentare aggiunge in una nota: "I fatti di Frosinone devono imporre una seria riflessione sulle nostre carceri, strutture in cui è fondamentale garantire sempre la sicurezza di tutti coloro che vivono e lavorano al loro interno". (Com)