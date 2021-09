Turkmenistan-Uzbekistan: interscambio commerciale sarà aumentato a 1 miliardo di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I governi di Uzbekistan e Turkmenistan hanno stabilito di incrementare l’interscambio commerciale bilaterale fino a un miliardo di dollari. La decisione, riferisce il ministero degli Investimenti e del Commercio esteri di Tashkent, è stata assunta in occasione della riunione della commissione intergovernativa congiunta nella capitale uzbeka. Le due parti hanno anche stabilito di accelerare l’approvazione di un accordo sulla creazione e la regolamentazione di una zona di libero scambio lungo il confine. I colloqui hanno riguardato anche la cooperazione in materia industriale, energetica, agricola, scientifica e tecnica, culturale, sulla gestione delle risorse idriche e sui trasporti. In base a quanto reso noto dal ministero, attualmente operano in Uzbekistan 160 imprese con partecipazione di capitale turkmeno e il volume dell’interscambio commerciale è aumentato del 20 per cento nella prima metà dell’anno rispetto allo stesso periodo del 2020. (Res)