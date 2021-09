Sindacati: Fnc-Ugl, riconfermato segretario Muscarella

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Congresso nazionale straordinario della Federazione comunicazione Fnc – Ugl ha riconfermato alla guida il segretario uscente Salvatore Muscarella. L’elezione è avvenuta per acclamazione. "Con la segreteria di Muscarella si apre una stagione di rinnovamento della Federazione che si arricchisce unificando la rappresentanza di Poste, Postel, Rai e informazione, Spettacolo, Cinecittà-Luce. Il Congresso, sempre per acclamazione, ha inoltre eletto i consiglieri nazionali, provenienti dalle fila delle diverse categorie", si legge in una nota. (Ren)