Grecia-Turchia: Atene protesta contro attività pescherecci turchi nelle acque elleniche

- Il ministro degli Esteri greco Nikos Dendias ha dato istruzioni all'ambasciata ad Ankara per emettere una nota di protesta a seguito delle attività di pesca illegali dei pescherecci turchi nelle acque territoriali della Grecia. E' quanto si legge in una nota del ministero degli Esteri di Atene. "Sfortunatamente, la Turchia persiste con i suoi comportamenti illegali", si legge nella nota della diplomazia ellenica. "Impegnata a difendere i suoi diritti in base al diritto internazionale, la Grecia non lascerà senza risposta queste sfide", aggiunge il ministero degli Esteri ellenico. Gli sviluppi di questa mattina seguono una nota diplomatica emessa ieri dopo lo speronamento da parte di una nave da guerra turca dell'imbarcazione per le ricerche maltese Nautical Geo. L'imbarcazione maltese era impegnata in attività di ricerca a est di Creta per tracciare il possibile percorso del gasdotto EastMed. (Gra)