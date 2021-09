Hong Kong: Carrie Lam, il nuovo Comitato elettorale realizzerà un “governo patriottico” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il proposito di realizzare un “governo patriottico” a Hong Kong era stato espresso dal vice premier cinese Han Zheng nella giornata di venerdì, in un incontro tenutosi a Shenzhen, nella provincia meridionale del Guangdong. In quell'occasione, Han e Lam avevano discusso di come approfondire la sinergia tra la Cina continentale e la Regione amministrativa speciale, ponendo una serie di obiettivi comuni. Han ha rinnovato l'impegno di Pechino a sostenere l'ascesa di Hong Kong a centro globale della tecnologia e della finanza, mentre Lam, da parte sua, ha promesso un più attivo impegno di Hong Kong nello sviluppo della Greater Bay Area, la megalopoli economica che investe nove città della provincia sud-orientale del Guandong, Hong Kong e Macao. (segue) (Cip)