Covid: Zingaretti, populismo cavalca problemi ma non li risolve

- "Il populismo cavalca i problemi ma non li risolve quasi mai". Lo ha detto il presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti, intervenendo a Rai News 24. "Il pensiero populista cavalca i problemi, li racconta e li rappresenta ma quando si tratta di risolverli fallisce. Il Covid è in via di risoluzione perché sono state fatte scelte, se guardiamo alla Lega quel partito è stato sempre contro o critico con le misure prese e queste contraddizioni stanno esplodendo - ha aggiunto il governatore -. Sta crollando il pensiero populista perché non risolve i problemi. I veri dati cui si deve guardare sono quelli sull'economia: l'Italia sta crescendo più di tutti gli altri Paesi in Europa e adesso arriva anche il Recovery gund per cui il Pd si è impegnato fortemente. Come disse un grande presidente Ciampi: l'Italia ce la farà. Il populismo di certi partiti ha fallito e noto anche che c'è una dissintonia con la parte profonda del Paese", ha concluso.(Rer)