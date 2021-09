Mafia: usura ed estorsione, 10 arresti a Palermo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina i carabinieri di Bagheria (Pa) e del nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza hanno tratto in arresto 10 persone, di cui 9 in carcere e 1 agli arresti domiciliari, in esecuzione di un provvedimento applicativo di misura cautelare emesso su richiesta della Direzione distrettuale antimafia di Palermo. Altre 11 persone sono indagate a piede libero. I militari, nell'ambito dell'operazione "Araldo", hanno proceduto al sequestro preventivo di quote di una società, un locale commerciale adibito a laboratorio e relativo terreno e un bar-tavola calda di Villabate (Pa) con annesso chiosco, per un valore complessivo di circa 500.000 euro. I reati contestati sono, a vario titolo, concorso esterno in associazione di tipo mafioso, associazione per delinquere finalizzata al delitto di usura, usura e estorsione aggravate dalla metodologia mafiosa e trasferimento fraudolento di valori. L’attività investigativa, iniziata nell’aprile 2018, ha accertato l’esistenza di un sodalizio dedito all’usura tra i Comuni di Bagheria (Pa), Ficarazzi (Pa) e Villabate (Pa); permesso l’individuazione delle vittime, costrette a rivolgersi ai soggetti per poter ricevere dei prestiti con un tasso usuraio variante. Tassi che, a seconda degli episodi, variavano dal 143 per cento annuo e raggiungevano anche il 5.400 per cento annuo. Alle vittime, inoltre, la restituzione della somma di denaro prestata veniva richiesta mediante violenza o minaccia, a titolo di compendio estorsivo; consentito di accertare che le attività illecite venivano svolte con metodologia mafiosa, atteso che i sodali evidenziavano alle vittime la provenienza mafiosa del denaro oggetto di finanziamento, con il chiaro intento di incutere timore e di garantirsi la restituzione degli importi pattuiti. L’organizzazione criminale, con la collaborazione di una funzionaria in servizio presso la società “Riscossione Sicilia spa” che avrebbe fornito illecitamente notizie riservate relative alle posizioni debitorie di numerosi soggetti. (segue) (Ren)