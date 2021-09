Mafia: usura ed estorsione, 10 arresti a Palermo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra i vari episodi estorsivi, sarebbe emerso anche il coinvolgimento di Giuseppe Scaduto, classe ’46, già capo del mandamento di Bagheria (Pa) e all’epoca sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, il quale avrebbe delegato Atanasio Alcamo, classe ’76, già imputato per 416-bis, entrambi destinatari della misura cautelare oggi eseguita. L’indagine, denominata “Araldo”, è stata avviata focalizzando l’attenzione investigativa sulla figura di un avvocato inserito nel sistema di erogazione illecita di prestiti, che, in qualità di legale di “uomo d’onore” alla famiglia mafiosa di Misilmeri (Pa), avrebbe assunto, ripetutamente, la veste di portavoce del proprio assistito per messaggi e direttive da diffondere fuori dall’istituto penitenziario, garantendogli la periodica comunicazione con gli altri associati e la gestione indiretta delle attività imprenditoriali, fittiziamente intestate a terzi, nelle quali avrebbe investito i proventi di pregresse attività delittuose. (Ren)