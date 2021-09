Ue: Europol, smantellata organizzazione coinvolta in frodi, riciclaggio e traffico droga tra Italia e Spagna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Smantellato un gruppo di criminalità organizzata legato alla mafia italiana coinvolto in frodi online, riciclaggio di denaro, traffico di droga e reati contro la proprietà. A portare a termine l'operazione la Policia Nacional spagnola, sostenuta dalla Polizia di Stato italiana, Europol ed Eurojust. Lo si apprende da Europol, l'agenzia europea di polizia criminale, che ha spiegato che i sospetti hanno defraudato centinaia di vittime attraverso attacchi di phishing e altri tipi di frodi online come lo scambio di Sim e la compromissione di email aziendali, prima di riciclare il denaro attraverso una vasta rete di muli di denaro e società di comodo. Solo l'anno scorso, il profitto illegale è stimato in circa 10 milioni di euro. L'operazione ha portato a 106 arresti, soprattutto in Spagna e alcuni in Italia; 16 perquisizioni domiciliari; al congelamento di 118 conti bancari. (segue) (Beb)