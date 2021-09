Ue: Europol, smantellata organizzazione coinvolta in frodi, riciclaggio e traffico droga tra Italia e Spagna (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I sequestri comprendono molti dispositivi elettronici, 224 carte di credito, Sim card e terminali di punti vendita, una piantagione di marijuana e attrezzature per la sua coltivazione e distribuzione. Europol ha spiegato che questa grande rete criminale era molto ben organizzata in una struttura piramidale, che comprendeva diverse aree e ruoli specializzati. Tra i membri del gruppo criminale c'erano esperti di computer, che creavano i domini di phishing e realizzavano le frodi informatiche; reclutatori e organizzatori del money muling; ed esperti di riciclaggio di denaro, compresi esperti di criptovalute. La maggior parte dei membri sospettati sono cittadini italiani, alcuni dei quali hanno legami con organizzazioni mafiose. Situati a Tenerife, nelle Isole Canarie, in Spagna, gli indagati hanno ingannato le loro vittime, principalmente cittadini italiani, per fargli inviare grandi somme su conti bancari controllati dalla rete criminale. Hanno poi riciclato i proventi attraverso una vasta rete di 'muli di denaro' e società di comodo. (segue) (Beb)