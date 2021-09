Ue: Europol, smantellata organizzazione coinvolta in frodi, riciclaggio e traffico droga tra Italia e Spagna (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Europol ha spiegato di aver facilitato lo scambio di informazioni, il coordinamento operativo e ha fornito supporto analitico per questa indagine, che è durata oltre un anno. Durante le attività operative, Europol ha inviato due analisti e un esperto forense a Tenerife, in Spagna, e un analista in Italia. Inoltre, Europol ha finanziato l'invio di tre investigatori italiani a Tenerife per sostenere le autorità spagnole durante la giornata d'azione. La Joint Cybercrime Action Taskforce (J-Cat) di Europol ha sostenuto l'operazione. Questo team operativo permanente è composto da ufficiali di collegamento informatico di diversi Paesi che lavorano dallo stesso ufficio su indagini di alto profilo sulla criminalità informatica. (Beb)