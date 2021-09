Milano: fermato 56enne per omicidio a Cesano Boscone, vittima accoltellata alla gola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella tarda serata di ieri, un cittadino tunisino di 56 anni è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto per il reato di omicidio aggravato dai carabinieri della compagnia di Corsico. L'uomo, infatti, è considerato il responsabile della morte del 36enne che ieri pomeriggio è stato trovato in via dei Tigli a Cesano Boscone, accoltellato alla gola. Trasportato al Niguarda in gravi condizioni, la vittima è deceduta poco tempo dopo. (Rem)