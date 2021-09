Romania-Ue: premier Citu, Pnrr sarà firmato il 27 settembre a Bucarest

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Piano nazionale di ripresa e resilienza della Romania (Pnrr) sarà approvato il 27 settembre, quando la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen verrà a Bucarest per firmarlo. Lo ha detto il primo ministro romeno, Florin Citu, in una dichiarazione pubblica. Il primo ministro Citu ha anche detto che i primi soldi arriveranno in Romania entro la fine dell'anno. "Ursula von der Leyen ha annunciato il suo programma e arriverà in Romania il 27 settembre, il che significa che il Pnrr è approvato per la Romania. L'altra buona notizia è che dei 48 miliardi di euro in tutti i programmi di sviluppo e resilienza in Europa, 9,7 miliardi sono destinati ai trasporti in Romania. Un importo importante viene assegnato alla Romania per i trasporti e il Pnrr viene effettivamente approvato, Ursula von der Leyen verrà il 27 a firmarlo e stiamo iniziando a attuarlo", ha affermato Citu. (segue) (Rob)