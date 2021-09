Afghanistan: direttore generale Oms a Kabul per coordinare sostegno a istituzioni sanitarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, è giunto oggi a Kabul nell’ambito di una visita volta a coordinare il sostegno dell'organizzazione alle istituzioni sanitarie afgane. Secondo quanto riferisce l’emittente afgana “Tolo News”, il direttore dell’Oms incontrerà il responsabile del ministero della Sanità dell’Afghanistan, Wahid Majrooh, rimasto in carica dopo la conquista talebana del Paese, ma avrà anche incontri con i ministri del governo ad interim non riconosciuto dei talebani tra cui il premier Mohammad Hasan Akhund e il suo vice Mullah Baradar e il ministro degli Esteri in carica. (Res)