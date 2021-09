Slovacchia: Kollar (Sme Rodina), amore per la patria ha precedenza su aiuto a stranieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Slovacchia l’amore per la patria ha la precedenza sull’assistenza agli stranieri. Lo ha detto Boris Kollar, presidente del Consiglio nazionale, il Parlamento monocamerale slovacco, nel suo discorso inaugurale alla conferenza dei conservatori cominciata questa mattina a Bratislava. Come ha riferito il quotidiano “Denik N”, all’evento partecipano anche il ministro delle Finanze, Igor Matovic, e il ministro degli Esteri dell’Ungheria, Peter Szijjarto. Nel suo discorso Kollar, che è leader del partito di governo Sme Rodina, si è dichiarato contro il liberalismo e l’immigrazione illegale. “Considero il conservatorismo un’idea che dobbiamo sviluppare in politica. Da un lato è razionale e pratico, dall’altro non dimentica l’importanza dei sentimenti di amore e di lealtà verso una donna, la famiglia, la comunità, la nazione e lo Stato”, ha detto Kollar. La prospettiva conservatrice rappresenta “il cocktail giusto tra sviluppo materiale e spirituale di una società senza colonizzazione ideologica e le guerre culturali che ne derivano”, ha aggiunto. (Vap)