Trasporti: Atac, +18,5 per cento passeggeri in metro dal 13 settembre, controlli anti-Covid sui bus

- Non si sono osservate particolari criticità sulla rete di trasporto gestita da Atac nella prima settimana di ripresa delle scuola. La domanda di trasporto è aumentata, ma rimane ampiamente al di sotto del livello pre-Covid. I limiti di riempimento, secondo i dati raccolti, risultano sostanzialmente rispettati. Questa settimana ha preso il via anche un servizio di indagine anti-Covid a campione sui mezzi gestiti da Atac. Lo rende noto la partecipata capitolina dei Trasporti. Per quanto riguarda il servizio in metro, nelle tre linee della metropolitana, la settimana scorsa, si è registrato un aumento medio di domanda pari al 18,5 per cento delle validazioni rispetto alla settimana precedente all'apertura delle scuola. I valori registrati nella fascia oraria mattutina sono aumentati del 5 per cento rispetto al picco del 2020, con un carico massimo medio stimato pari a circa 500 utenti per treno, a fronte di una capienza consentita di 960, pari all'80 per cento dei 1.200 posti disponibili. Rispetto ai valori dello stesso periodo del 2019, quindi prima della pandemia, le validazioni risultano ancora inferiori di circa il 40 per cento. (segue) (Com)