Trasporti: Atac, +18,5 per cento passeggeri in metro dal 13 settembre, controlli anti-Covid sui bus (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal 13 settembre sulla Roma-Lido il servizio è concentrato nella tratta Lido Centro - Roma Porta S. Paolo, a causa dell'attività di revisione su alcuni treni, al fine di migliorare i tempi di percorrenza. Il nuovo orario sviluppa 122 corse al giorno con una frequenza di 18 minuti contro i 25 mediamente registrati in precedenza. Sulla Ferrovia Roma Viterbo e sulla Termini-Centocelle, il servizio ha ripreso l'orario scolastico senza evidenziare particolari criticità. Sulla Roma Viterbo la frequenza nelle ore di punta è a 10 minuti e la produzione giornaliera è di 170 corse urbane e 42 treni extraurbani contro le 154 urbane e i 38 treni extraurbani dell'orario estivo. Sulla Ferrovia Termini-Centocelle la frequenza dei passaggi nelle ore di punta è di otto minuti e la produzione giornaliera è di 320 corse. Nelle tre ferrovie non sono stati segnalati casi di superamento dei limiti di riempimento. (segue) (Com)