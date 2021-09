Trasporti: Atac, +18,5 per cento passeggeri in metro dal 13 settembre, controlli anti-Covid sui bus (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione della ripresa dell'anno scolastico, infine, Atac ha avviato un'attività di indagini tesa alla ricerca della presenza del virus Covid all'interno di tutti i mezzi Atac per garantire maggiore sicurezza ai viaggiatori. I controlli vengono fatti a campione da personale specializzato sui mezzi in uscita per il servizio. Questa attività si aggiunge a quelle previste dai protocolli sanitari e svolte da Atac sin dall'inizio della pandemia. (Com)