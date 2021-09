Green pass: Zingaretti, sindacati rivendicano diritto a lavorare, ma vaccino non si paga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I sindacati giustamente rivendicano il diritto di non pagare per andare a lavorare, ed è giusto così, ma per questo c'è il vaccino che è offerto dal Servizio sanitario nazionale". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, intervenendo su Rai news 24, in merito alle posizioni dei sindacati sul green pass e sui tamponi. "Si tratta ora di far coincidere la giusta esigenza di non far pagare per andare a lavorare con l'affermazione della necessità di vaccinare il numero più alto possibile di persone", ha concluso il governatore. (Rer)