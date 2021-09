Bari: sorpreso con la droga dopo incidente in moto, arrestato 57enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa notte i carabinieri della stazione di Bari hanno arrestato un 57enne, originario di Taranto, per detenzione di droga. L'uomo, in sella alla sua moto, sarebbe rimasto gravemente ferito a seguito di un incidente stradale. A seguito dell'intervento dei militari e al soccorso del motociclista, sarebbe stato rinvenuto un pacchetto di cocaina purissima, dal peso di circa 1 kg, dal quale il 57enne non intendeva separarsi. Il motociclista è stato, così, arrestato e contestualmente trasportato al Policlinico, dove è stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva, piantonato dai militari in attesa di giudizio. (Ren)