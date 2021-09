© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Da oggi in tutta Italia si inizia a somministrare la dose aggiuntiva alle persone più fragili. È un passo avanti importante per dare protezione a chi ha un sistema immunitario più debole". Lo ha detto in una nota il ministro della Salute, Roberto Speranza, che ha aggiunto: "Ancora una volta grazie a tutto il personale sanitario”. (Com)