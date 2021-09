Asti: servizi alla mobilità, Comune rinnova contratto con Asp

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ stato rinnovato nei giorni scorsi tra il Comune di Asti e Asp il contratto relativo ai “servizi alla mobilità”, che comprende il servizio del trasporto pubblico urbano e la gestione della sosta a pagamento, valido fino al settembre 2024. A comunicare il rinnovo dei servizi effettuati dalla multiutility sul territorio astigiano, sono il Sindaco Maurizio Rasero, con l’assessore Renato Berzano, e il Presidente di Asp Fabrizio Imerito, con l’Amministratore Delegato Giuseppe Cagliero. Asp impiega 40 autobus sul territorio astigiano, garantendo ai passeggeri comfort e sicurezza, riservando particolare attenzione al rispetto delle norme anti contagio da Covid-19. In particolare, sei linee nei giorni feriali e due nei festivi, assicurano il collegamento tra le varie zone della città, cui si vanno ad aggiungere tredici linee frazionali per il collegamento tra concentrico e frazioni, oltre agli autobus dedicati agli studenti. Pur operando con senso di continuità rispetto ai servizi già erogati, l’attività della Società è orientata alla ricerca del costante miglioramento sul piano della soddisfazione dell’utente, degli standard produttivi e del rispetto del territorio. Da questo punto di vista, l’impegno di Asp nell’efficientare il servizio si concretizzerà nel 2022 attraverso l’acquisto di 6 nuovi autobus destinati alle linee frazionali. Il nuovo contratto di servizio ha inoltre confermato in capo ad Asp le gestioni della sosta a pagamento nei circa 3.700 stalli blu presenti nella città di Asti e della rimozione forzata dei mezzi. (Rpi)